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В Севастополе за сутки – 96 новых случаев COVID-19
Фото: sev.gov.ru

В Севастополе за сутки – 96 новых случаев COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:16 27.01.2021

По состоянию на утро 27 января в Севастополе зарегистрированы 96 новых случаев заболевания COVID-19. 89 человек выписаны после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 51 года до 92 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 9303 человека. В настоящий момент выздоровели 8400 человек, 376 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 337 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 113 человек, — отметили в городском правительстве.

Под наблюдением находится 660 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Прививку от COVID-19 получили 1742 человека, второй этап вакцинации прошли 626 человек, в настоящее время это учителя и медицинские работники.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

В Севастополе за сутки – 96 новых случаев COVID-19

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