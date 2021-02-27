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МВД и Центробанк предупреждают россиян о новой схеме мошенничества
Фото: pxhere.com

В Севастополе за сутки горожане перечислили мошенникам более 200 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:53 27.02.2021

Жертвами злоумышленников в Севастополе стали 41-летняя и 68-летняя женщины, а также мужчина в возрасте 69 лет. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых в совершённых преступлениях. Стоит отметить, что обе женщины знали о способах, которые используют мошенники для хищения денег, но несмотря на это поддались на уловки злоумышленников.

В двух случаях на мобильные телефоны потерпевшим поступили звонки от неизвестных, которые представились сотрудниками банка и под предлогом защиты банковских карт от несанкционированного доступа убедили сообщить им реквизиты своих карт и полученные СМС-коды. После этого мошенники похитили со счетов горожан 197 тысяч рублей. В третьем случае жительница Севастополя лишилась 28 тысяч рублей, когда сообщила СМС-коды мошеннику в социальной сети под предлогом бронирования арендованной недвижимости, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Уважаемые севастопольцы! Полиция Севастополя призывает вас быть максимально осмотрительными при общении с неизвестными. Помните, сотрудники банков никогда не сообщают своим клиентам по телефону о возможных проблемах и блокировке банковских карт, не уточняют реквизиты и конфиденциальную информацию. Эти сведения нужны только мошенникам для хищения денег.

Если Вам позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили о якобы возникших проблемах с банковским счетом, немедленно прекратите разговор – это дистанционные мошенники. Граждане, будьте бдительны, не дайте преступникам завладеть вашими деньгами!

В Севастополе за сутки горожане перечислили мошенникам более 200 тысяч рублей

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