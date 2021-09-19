В Севастополе за сутки коронавирусом заразилось почти сто человек

По состоянию на 19 сентября в Севастополе зарегистрирован 91 новый случай заболевания COVID-19. Как уточнили в городском правительстве, 37 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 59 лет до 91 года.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 29 164 человека. В настоящий момент выздоровели 26 956 человек, 1095 умерли.

Под наблюдением находится 893 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 19 сентября поступило более 176 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.