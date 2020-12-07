В Севастополе за сутки от COVID-19 скончались три человека

По состоянию на утро 7 декабря зарегистрированы 73 новых случая заболевания COVID-19.

10 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от восьми до 80 лет. 57 человек выписаны после выздоровления. Скончались три женщины в возрасте 67, 76 и 82 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4842 человека. В настоящий момент выздоровели 4343 человека, 143 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 228 человек, в «Изумруде» – 107. На амбулаторном лечении – 221 человек.

Под наблюдением находится 573 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Единый федеральный номер по COVID-19: 122.