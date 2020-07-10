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 В Севастополе за сутки выявлен один случай заболевания коронавирусной инфекцией
Иллюстрация: RT

В Севастополе за сутки выявлен один случай заболевания коронавирусной инфекцией

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:33 10.07.2020

По состоянию на 10 июля в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Заболевшая – местная жительница, пенсионерка. Источник заражения устанавливается.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 258 человек. В настоящий момент в стационарах находится 45 человек. Выздоровели 200 человек, 5 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 153 человека, в городской больнице № 9 – 92. Под наблюдением по месту жительства – 876 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко». Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Информация: правительство Севастополя.

В Севастополе за сутки выявлен один случай заболевания коронавирусной инфекцией

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