В Севастополе за сутки выявлено 32 случая заражения коронавирусом

По состоянию на утро 11 апреля в Севастополе зарегистрированы 32 новых случаев заболевания COVID-19. По информации городского правительства, 17 человек выписаны после выздоровления. Умер один человек в возрасте 73 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 598 человек. В настоящий момент выздоровели 12 501 человек, 580 умерло.

Под наблюдением находится 586 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.