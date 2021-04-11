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В Севастополе за сутки выявлено 32 случая заражения коронавирусом

В Севастополе за сутки выявлено 32 случая заражения коронавирусом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:40 11.04.2021

По состоянию на утро 11 апреля в Севастополе зарегистрированы 32 новых случаев заболевания COVID-19. По информации городского правительства, 17 человек выписаны после выздоровления. Умер один человек в возрасте 73 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 598 человек. В настоящий момент выздоровели 12 501 человек, 580 умерло.

Под наблюдением находится 586 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

В Севастополе за сутки выявлено 32 случая заражения коронавирусом

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