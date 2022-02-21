В Севастополе за сутки выявлено больше случаев заражения COVID-19, чем во всем Крыму

По состоянию на утро 21 февраля в Севастополе зарегистрировано 1 290 новых случаев заболевания COVID-19. Для сравнения, в Крыму – 1 181. Но число госпитализаций в городе меньше республиканского показателя.

За последние сутки в «ковидные» стационары Севастополя было госпитализировано 50 человек. Выписано 32 пациента. На данный момент в больницах находится 690 пациентов, из них 525 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 5 человек в возрасте от 48 до 87 лет.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 70 980 человек, выздоровели 61 012.

Наутро 21 февраля в городе сделали прививку от коронавируса 302 789 человек. Второй этап вакцинации прошли 289 744 севастопольцев.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 21 февраля поступило более 351 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

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