В Севастополе за три месяца обнаружили больше 20 поддельных банкнот

В первом квартале 2020 года в банковской системе города федерального значения Севастополя выявлено 24 поддельных денежных знака. Наиболее часто подделывались банкноты номиналом 5000 рублей (выявлено 17 штук).
Всего в банковской системе Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в первом квартале 2020 года было выявлено и передано правоохранительным органам 1 159 поддельных денежных знаков Банка России. В целом по стране в январе-марте было обнаружено 11 279 подделок, — отмечают в пресс-службе Отделения Севастополь Центрального банка Российской Федерации.
Чтобы определить подделку, говорят специалисты, необходимо проверять банкноты минимум по трем признакам: водяным знакам, микроперфорации и защитной нити. Подробную информацию о признаках подлинности банкнот Банка России можно найти на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru, в разделе
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