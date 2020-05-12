В Севастополе за три месяца обнаружили больше 20 поддельных банкнот

В первом квартале 2020 года в банковской системе города федерального значения Севастополя выявлено 24 поддельных денежных знака. Наиболее часто подделывались банкноты номиналом 5000 рублей (выявлено 17 штук).

Всего в банковской системе Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в первом квартале 2020 года было выявлено и передано правоохранительным органам 1 159 поддельных денежных знаков Банка России. В целом по стране в январе-марте было обнаружено 11 279 подделок, — отмечают в пресс-службе Отделения Севастополь Центрального банка Российской Федерации.

Чтобы определить подделку, говорят специалисты, необходимо проверять банкноты минимум по трем признакам: водяным знакам, микроперфорации и защитной нити. Подробную информацию о признаках подлинности банкнот Банка России можно найти на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru, в разделе «Наличное денежное обращение» , там же можно скачать бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России» , чтобы всегда иметь под рукой описание защитных признаков банкнот, находящихся в обращении.