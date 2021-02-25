В Севастополе за время семейный маткапитал получили свыше 26 тысяч семей

Начиная с 2015 года, за время действия государственной программы поддержки семей с детьми материнский капитал в нашем городе получили свыше 26 тысяч семей.

В течение 2020 года территориальными органами Пенсионного фонда Севастополя были приняты положительные решения, по которым сформированы сертификаты на материнский (семейный) капитал почти для 4,5 тысяч севастопольских семей. По всем направлениям использования средств материнского капитала в 2020 году было направлено свыше 800 млн рублей, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, реализация программы семейного маткапитала включена в национальный проект «Демография» — «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Право на материнский капитал имеют:

женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007г., если ранее они не воспользовались правом на материнский капитал;

мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, которые ранее не воспользовались правом на материнский капитал, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;

женщины, родившие (усыновившие) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года;

мужчины, являющиеся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.

С апреля прошлого года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. Информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или портале Госуслуг.

Размер материнского (семейного) капитала в 2021 году — 483 881,83 руб. при формировании сертификата в беззаявительном режиме, если в информационных ресурсах Пенсионного фонда отсутствуют сведения о предшествующих детях. Его размер может быть уточнен и установлен в сумме 639 431,83 руб. при представлении документов, подтверждающих рождение (усыновление) всех детей.

Отметим, что программа материнского капитала действует до конца 2026 года.