В Севастополе задержали «домушников»

В Севастополе оперативники задержали «домушников», похищавших электроинструменты и бытовую технику из частных домов.

Полицейские установили, что двое ранее судимых за кражи местных жителя 35 и 52 лет приезжали в садоводческие товарищества в Гагаринском районе для совершения краж. Они выбирали дома, в которых отсутствовали хозяева, и пока один из приятелей, разбив окно, проникал в жилище, второй в это время вёл наблюдение снаружи и предупреждал подельника о появлении посторонних. Криминальными трофеями «домушников» становились дорогостоящие электрические инструменты и компьютерная техника. Похищенное имущество злоумышленники сбывали случайным прохожим, а добытые преступным путём деньги тратили на собственные нужды, в том числе на покупку алкоголя и наркотиков, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Сотрудниками полиции установлена причастность задержанных к двум кражам на общую сумму около 100 тысяч рублей. В настоящее время в отношении подозреваемых следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, им грозит до шести лет лишения свободы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.