В Севастополе задержали двоих жителей Ялты, работавших курьерами телефонных мошенников

Предварительно установлено, что 18-летний житель Ялты подыскал в чате одного из мессенджеров предложение о дополнительном заработке. В переписке с анонимным администратором он выяснил, что ему предстояло приезжать на указанные кураторами адреса, забирать деньги у пожилых граждан, конвертировать в криптовалюту и перечислять на продиктованные счета.
Молодой человек дал согласие сотрудничать и уже на следующий день на такси отправился в Севастополь к 81-летнему пенсионеру, которому ранее позвонили телефонные мошенники, сообщили что его падчерица стала виновницей ДТП, а для её освобождения от уголовной ответственности нужна крупная сумма. Пожилой мужчина, думая, что помогает родственнице избежать неприятностей, передал прибывшему курьеру 1,3 миллиона рублей.
Для следующих криминальных гастролей в город-герой злоумышленник привлёк своего 21-летнего приятеля. Курьеры по такой же схеме забрали у двоих севастопольских пенсионерок старше 80 лет 385 и 200 тысяч рублей соответственно, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю задержали подозреваемых. У них изъяты вещественные доказательства: мобильные телефоны, наличные и банковская карта, с находящимися на ней денежными средствами, предположительно добытыми преступным путём.
В отношении пособников мошенников возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
