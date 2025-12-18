В Севастополе задержали двоих жителей Ялты, работавших курьерами телефонных мошенников

Предварительно установлено, что 18-летний житель Ялты подыскал в чате одного из мессенджеров предложение о дополнительном заработке. В переписке с анонимным администратором он выяснил, что ему предстояло приезжать на указанные кураторами адреса, забирать деньги у пожилых граждан, конвертировать в криптовалюту и перечислять на продиктованные счета.

Молодой человек дал согласие сотрудничать и уже на следующий день на такси отправился в Севастополь к 81-летнему пенсионеру, которому ранее позвонили телефонные мошенники, сообщили что его падчерица стала виновницей ДТП, а для её освобождения от уголовной ответственности нужна крупная сумма. Пожилой мужчина, думая, что помогает родственнице избежать неприятностей, передал прибывшему курьеру 1,3 миллиона рублей.

Для следующих криминальных гастролей в город-герой злоумышленник привлёк своего 21-летнего приятеля. Курьеры по такой же схеме забрали у двоих севастопольских пенсионерок старше 80 лет 385 и 200 тысяч рублей соответственно, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.