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В Севастополе задержали двух жителей Астрахани — мошенничали в особо крупных размерах

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:38 16.07.2020

Двух жителей Астрахани за совершение мошенничеств группой лиц в особо крупных размерах задержали оперуполномоченные Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю в ходе проведения розыскных мероприятий.

29-летний астраханец и его 30-летняя сожительница действовали по одной схеме: они находили в сети Интернет объявления о поиске работы в международных крюинговых компаниях и предлагали морякам из Севастополя свои услуги. В телефонном разговоре злоумышленники обещали соискателям быстрое и выгодное трудоустройство, а затем, войдя в доверие, убеждали перевести им денежные средства на электронный кошелёк для оформления всех необходимых документов. Таким способом мошенники обманули двух жителей Севастополя и похитили в общей сложности три миллиона рублей. После получения денег преступная пара исчезала, а вырученные незаконным путём средства злоумышленники тратили на свои нужды. Полицейские установили, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, а вот его помощница в поле зрения правоохранителей попала впервые, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В Севастополе задержали двух жителей Астрахани - мошенничали в особо крупных размерах

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