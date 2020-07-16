В Севастополе задержали двух жителей Астрахани — мошенничали в особо крупных размерах

Двух жителей Астрахани за совершение мошенничеств группой лиц в особо крупных размерах задержали оперуполномоченные Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю в ходе проведения розыскных мероприятий.

29-летний астраханец и его 30-летняя сожительница действовали по одной схеме: они находили в сети Интернет объявления о поиске работы в международных крюинговых компаниях и предлагали морякам из Севастополя свои услуги. В телефонном разговоре злоумышленники обещали соискателям быстрое и выгодное трудоустройство, а затем, войдя в доверие, убеждали перевести им денежные средства на электронный кошелёк для оформления всех необходимых документов. Таким способом мошенники обманули двух жителей Севастополя и похитили в общей сложности три миллиона рублей. После получения денег преступная пара исчезала, а вырученные незаконным путём средства злоумышленники тратили на свои нужды. Полицейские установили, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, а вот его помощница в поле зрения правоохранителей попала впервые, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.