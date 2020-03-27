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В Севастополе задержали хулигана - стрелял из травмата в соседа по гаражу
иллюстрация: theins.ru

В Севастополе задержали хулигана — стрелял из травмата в соседа по гаражу

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:43 27.03.2020

История, произошедшая в Севастополе, такова:

На территории гаражного кооператива между двумя автолюбителями возник спор из-за очерёдности встречного разъезда. Один из них, 45-летний местный житель сделал замечание водителю и продолжил движение к своему гаражу. Это не понравилось второму автовладельцу и тогда он решил доказать своё преимущество с помощью оружия. 49-летний водитель вернулся к своему оппоненту, произвёл несколько выстрелов в его сторону из травматического оружия, а затем скрылся на автомобиле, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району установили личность и задержали подозреваемого в стрельбе из травматического оружия по местному жителю из хулиганских побуждений.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

В Севастополе задержали хулигана - стрелял из травмата в соседа по гаражу

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