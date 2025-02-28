В Севастополе задержали иностранца, который выманил у местного жителя 22 тысячи рублей

После обсуждения всех деталей сделки, покупатель перечислил 22 тысячи рублей на реквизиты продавца, но в назначенное время и позже свой товар так и не получил. Во время служебной командировки в Московскую область сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью совместно с оперативниками Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю задержали лжепродавца. Им оказался 42-летний гражданин Армении, находящийся на территории России нелегально, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В ходе дознания задержанный возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме. В настоящее время он проходит процедуру принудительного выдворения с территории Российской Федерации.

Уважаемые севастопольцы! При совершении онлайн-покупок будьте особенно бдительны. Перечисляя деньги незнакомому продавцу, помните, у вас нет гарантий его порядочности, но есть риск потерять свои деньги. Оплачивайте покупки после получения товара.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю