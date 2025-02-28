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Новости Республики
В Севастополе полиция разоблачила мошенника-застройщика

В Севастополе задержали иностранца, который выманил у местного жителя 22 тысячи рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 17:03 28.02.2025

В полицию Севастополя обратился 49-летний мужчина, который стал жертвой распространенной схемы мошенничества во время онлайн-покупок. Потерпевший рассказал, что искал на популярной интернет-площадке необходимое ему насосное оборудование. Одно из объявлений его привлекло и он обратился к продавцу за подробностями.

После обсуждения всех деталей сделки, покупатель перечислил 22 тысячи рублей на реквизиты продавца, но в назначенное время и позже свой товар так и не получил.  Во время служебной командировки в Московскую область сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью совместно с оперативниками Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю задержали лжепродавца. Им оказался 42-летний гражданин Армении, находящийся на территории России нелегально, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В ходе дознания задержанный возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме. В настоящее время он проходит процедуру принудительного выдворения с территории Российской Федерации.

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Уважаемые севастопольцы! При совершении онлайн-покупок будьте особенно бдительны. Перечисляя деньги незнакомому продавцу, помните, у вас нет гарантий его порядочности, но есть риск потерять свои деньги. Оплачивайте покупки после получения товара.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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