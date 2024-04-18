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В Севастополе задержали краснодарца, подозреваемого в краже товара из супермаркета электроники
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Севастополе задержали краснодарца, подозреваемого в краже товара из супермаркета электроники

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:40 18.04.2024

Подозреваемый в совершении преступления краснодарец оказался ранее судимым за грабёж и сбыт имущества, добытого преступным путём.

Полицейские выяснили, что 37-летний коммерсант из Краснодара приехал по работе в Севастополь. Во время своего визита он посетил один из сетевых супермаркетов электроники и, убедившись, что за его действиями не наблюдает персонал магазина, похитил с витрины три портативных музыкальных колонки, две электробритвы и набор насадок для электрической зубной щётки. Обнаружив пропажу товара на общую сумму более 40 тысяч рублей, управляющий супермаркета обратился в полицию, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району установили личность и задержали подозреваемого. Мужчина признал вину в содеянном и рассказал, что похищенную технику сбыл случайным прохожим.

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до двух лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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