В Севастополе задержали краснодарца, подозреваемого в краже товара из супермаркета электроники

Полицейские выяснили, что 37-летний коммерсант из Краснодара приехал по работе в Севастополь. Во время своего визита он посетил один из сетевых супермаркетов электроники и, убедившись, что за его действиями не наблюдает персонал магазина, похитил с витрины три портативных музыкальных колонки, две электробритвы и набор насадок для электрической зубной щётки. Обнаружив пропажу товара на общую сумму более 40 тысяч рублей, управляющий супермаркета обратился в полицию, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району установили личность и задержали подозреваемого. Мужчина признал вину в содеянном и рассказал, что похищенную технику сбыл случайным прохожим.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до двух лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю