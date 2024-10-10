В Севастополе перед судом предстанет работник автомойки: был пьян, угнал Porsche клиента, устроил ДТП

Установлено, что в августе текущего года, после распития спиртных напитков на рабочем месте, 40-летний работник автомойки самовольно взял автомобиль Porsche, который ему оставил владелец для помывки, и отправился покупать спиртные напитки в ближайший бар. По дороге он не справился с управлением, неправильно выбрал безопасную дистанцию и в районе дома № 47 по проспекту Генерала Острякова произвел столкновение с автомобилем Volkswagen, под управлением 19-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции Севастополя задержали правонарушителя и установили у него состояние опьянения, превышающие допустимую норму почти в восемь раз, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получил водитель автомобиля Volkswagen и его 20-летний пассажир, которые были доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. Также владельцу угнанной иномарки причинён материальный ущерб в размере 500 тысяч рублей.

Виновник ДТП был привлечён к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Материалы уголовного дела с утверждённым прокуратурой обвинительным актом будут переданы в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю