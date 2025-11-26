В Севастополе задержали курьера телефонных мошенников, намеревавшегося конвертировать похищенные деньги в криптовалюту

Установлено, что молодой человек в поисках заработка наткнулся на вакансию курьера, а именно он должен был получать у граждан денежные средства и доставлять их по указанию куратора по определенному адресу. Выполняя одно из заданий, злоумышленник забрал у 86-летней пенсионерки из пгт. Красногвардейское, Республики Крым 385 тысяч рублей и должен был доставить указанную сумму в Севастополь, где ему помогли бы конвертировать деньги в криптовалюту. За свою работу парень мог получить пять тысяч рублей, но планы сорвали севастопольские оперативники. Они задержали подозреваемого на территории города и изъяли похищенные денежные средства, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.