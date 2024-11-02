В Севастополе задержали «любителя тихой охоты» — оказалось, что ищет в лесу не грибы

Следователи ОМВД России по Балаклавскому району проводят предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в покушениях на сбыт запрещённых веществ, совершённых в крупном размере.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники отдельного батальона ППСП имени Василия Бузина заметили в лесном массиве подозрительного мужчину, который имел явные признаки наркотического опьянения. На уточняющий вопрос от стражей порядка, он ответил, что ищет в лесу грибы. Но, как оказалось, у «любителя тихой охоты» был при себе совершенно другой, незаконный «урожай». В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили в поясной сумочке, принадлежащей мужчине, три таблетницы, в которых находились синтетические наркотики – более 33 грамм мефедрона и около 8 грамм «альфа-PVP». Задержанный рассказал, что приобрёл запрещённые вещества бесконтактным способом и планировал хранить для личного употребления. Также во время беседы с правоохранителями он признался, что успел оборудовать несколько тайников с наркотиками, и указал их месторасположение. Из схронов полицейские изъяли четыре полиэтиленовых свёртка с «синтетикой» общей массой около 7 грамм, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Сотрудники полицейского наркоконтроля установили, что мужчина с целью улучшения своего финансового положения незаконным путём обратился в несколько нелегальных наркомаркетов с предложением о сотрудничестве. После этого он начал подрабатывать закладчиком: получал через тайники запрещённый товар, дома самостоятельно фасовал и по указанию анонимных кураторов сбывал через закладки.

В настоящее время следователями в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет. На время предварительного расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражу.

Следственные действия, направленные на документирование всех эпизодов противоправной деятельности обвиняемого, продолжаются.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю