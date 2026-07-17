В Севастополе задержали менеджера кафе за присвоение и кражу денег

Мужчина, пользуясь беспрепятственным доступом к рабочему сейфу, тайно брал деньги и тратил их на собственные нужды. На счету фигуранта – четыре факта присвоения средств и кража на общую сумму более 230 тысяч рублей.

Вновь пойти по кривой дорожке 45-летнего приезжего из Краснодара с криминальным прошлым подтолкнуло пристрастие к ставкам на спорт. В погоне за большим выигрышем он воспользовался своим положением на работе и в течение четырех месяцев присвоил из сейфа, к которому у него был свободный доступ, более 200 тысяч рублей.

Еще один эпизод его незаконной деятельности – кража. Сотрудник общепита, взяв втайне ключи от другого рабочего сейфа, похитил 30 тысяч рублей.

Управляющий заведения, обнаружив пропажу денег, обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району задержали подозреваемого. В отношении него следователем следственного отдела возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 160 и п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 26