В Севастополе задержали местного жителя, который размещал закладки на улицах города

Установлено, что 38-летний безработный мужчина с целью улучшения материального положения незаконным путём обратился в интернет-наркомаркет с предложением о сотрудничестве. Получив положительное решение от анонимного администратора, он начал свою незаконную деятельность: забирал из схронов запрещённый товар, дома самостоятельно фасовал на разовые дозы и по указанию кураторов должен был сбывать бесконтактным способом. Получив крупную партию синтетических наркотиков, закладчик расфасовал её и намеревался сбыть, но оборудовать нужное количество тайников не успел, поскольку был задержан сотрудниками полиции на месте преступления, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В ходе проведённого обыска сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю обнаружили у него дома «альфа-PVP» общей массой 161 грамм, а также смесь «синтетики» массой более 7 граммов. Кроме того, стражи порядка изъяли из размещённых им ранее на территории города 49 тайниковых закладок запрещённые вещества массой около 100 граммов. Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотиков составила более 250 граммов.

Следователем ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

