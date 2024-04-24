В Севастополе задержали мигранта, подозреваемого в совершении разбоя на территории Челябинска

Полиция, совместно с оперативниками задержала в Севастополе жителя одной из республик Центральной Азии, который в составе группы лиц по предварительному сговору совершил нападение на своего знакомого.

Установлено, что в 2018 году 30-летний иностранец познакомился в социальных сетях с 34-летним жителем Челябинска и во время переписки договорился о встрече у него дома. В гости к собеседнику он отправился вместе со своим приятелем. В ходе непродолжительной беседы у новых знакомых возник конфликт и иностранный гость потребовал от хозяина квартиры поменяться смартфонами. Получив категорический отказ расставаться с дорогостоящим телефоном, иностранец стал угрожать мужчине ножом, а подельник помог обездвижить его и пригрозил избить. После этого налетчики забрали у хозяина квартиры мобильный телефон стоимостью 45 тысяч рублей, некоторую одежду и продукты питания, а затем скрылись в неизвестном направлении, — раскрыли подробности в региональном УМВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УУР УМВД России по г. Челябинску установили личность одного из подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Как оказалось, он переехал в Севастополь.

Благодаря тесному взаимодействию, сотрудниками УУР УМВД России по г. Севастополю, их коллегами из Челябинска и сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю при силовой поддержке спецподразделения СОБР «Сокол» Росгвардии злоумышленник был задержан и доставлен в г. Челябинск.

Кроме того, сотрудниками УВМ УМВД России по г. Севастополю установлены неоднократные нарушения иностранцем режима пребывания на территории России, а также факт предоставления ложных сведений при осуществлении миграционного учета. За совершение указанных правонарушений в отношении его составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 18.8, ч. 1 ст. 19.27 и ч. 4 ст. 18.8 КоАП РФ, а также принято решение об аннулировании разрешения на временное проживание в Российской Федерации.