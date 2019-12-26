В Севастополе задержали мужчину, подозреваемого в нескольких грабежах

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району в Севастополе установили личность и по горячим следам задержали местного жителя, подозреваемого в грабежах.

Как стало известно, 35-летний мужчина всегда действовал по одинаковой схеме: подходил на улице к пожилым женщинам, внезапно выхватывал у них сумки, а затем скрывался в неизвестном направлении. Похищенным имуществом и деньгами злоумышленник распоряжался по своему усмотрению, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения – содержание под стражей.