В Севастополе задержали мужчину, подозреваемого в серии краж

Установлено, что 29-летний севастополец, проходя мимо одного из подъездов многоквартирного дома, обратил внимание на стеклянную входную дверь, сквозь которую увидел на лестничной площадке два самоката. Дернув за ручку, он с легкостью проник в здание и, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения, решил покататься на одном из самокатов. Злоумышленник выкатил его из подъезда и уехал, а спустя некоторое время устал и попросту оставил транспортное средство посреди дороги. Немного позже мужчина вспомнил, что в подъезде оставался еще один самокат, и вернулся туда вновь. Забрав чужое имущество, подозреваемый отправился на нем кататься, но также в дальнейшем оставил где-то во дворах по пути своего следования. В этот же вечер мужчина в третий раз вернулся на место преступления, однако зашел уже в другой подъезд, проникнув аналогичным способом. Оттуда он вышел вместе с чужим трюковым велосипедом, который позднее продал случайному прохожему. Общая сумма ущерба составила около 14 тысяч рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Обнаружив отсутствие транспортных средств, собственники обратились с заявлениями в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району установили и задержали злоумышленника, который во всем сознался и раскаялся.

В отношении задержанного отделом дознания возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до двух лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю