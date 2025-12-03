Прямо сейчас:
В Севастополе задержали мужчину, похитившего деньги с кредитного счета знакомой

03.12.2025

В ОМВД России по Нахимовскому району обратилась 20-летняя девушка, которая обнаружила на свое имя задолженность по кредиту, который она не оформляла.

Полицейские установили, что годом ранее к местной жительнице обратился за помощью её 23-летний знакомый. Он попросил создать для него банковский счёт на её имя, так как по каким-то причинам не мог сделать этого самостоятельно. Девушка согласилась и обратилась в банк. При оформлении ей предложили также открыть кредитный счёт, на что она дала согласие. После этого, доверяя товарищу, она предоставила ему доступ к своему личному кабинету в банке.

Молодой человек, обнаружив кредитные средства, решил ими воспользоваться. Он перевел 40 тысяч рублей своему товарищу, а еще пять тысяч потратил на онлайн-ставки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемого, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В отношении фигуранта следователями возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г.Севастополю

