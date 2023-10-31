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В Севастополе задержали мужчину, сбывавшего наркотик в общественном транспорте

В Севастополе задержали мужчину, сбывавшего наркотик в общественном транспорте

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:01 31.10.2023

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, суд вынес обвинительный приговор в отношении 44-летнего местного жителя по п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в общественном транспорте).

Установлено, что 21 июня 2022 года, в обеденное время, мужчина в салоне автобуса, следовавшего по маршруту № 94 от площади Ушакова в сторону Балаклавы, встретился с покупателем и передал ему наркотическое средство «метадон» массой 0,129 г. Непосредственно после этого на остановке общественного транспорта «Техническая библиотека» злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Подсудимый признал свою вину, в ходе расследования способствовал пресечению преступной деятельности иных лиц, самостоятельно прекратил употребление наркотиков и раскаялся в содеянном, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Ленинский районный суд г. Севастополя, с учетом мнения государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, личности и поведения виновного, назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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