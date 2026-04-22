В Севастополе задержали мужчину — собирал данные о местах расположения военных

Житель Волгоградской области, 1995 года рождения, инициативно установил контакт с представителем спецслужбы Украины и по заданию куратора осуществлял сбор и передачу сведений о дислокации подразделений Минобороны России на территории города Севастополя, — рассказали в ФСБ.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье госизмена.

Ранее сообщалось, что крымчанин обвиняется в госизмене за съемку на камеру видеонаблюдения военной техники и передачу полученных данных украинским спецслужбам.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя