В Севастополе задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на пенсионерку

В Севастополе полиция взяла под стражу преступника, напавшего с ножом на пенсионерку. Желание выпить толкнуло ранее судимого за кражу и грабёж мужчину на более тяжкое преступление.

Полицейские установили, что 27-летний местный житель пришёл в общежитие на улице Николая Музыки к своим приятелям и вместе с ними распивал спиртные напитки. Утром, когда горячительное закончилось, он решил незаконным способом раздобыть средства для его приобретения. В коридоре мужчина увидел пожилую женщину, которая заходила в свою комнату, и у него быстро созрел преступный план. Злоумышленник ворвался в жилище пенсионерки, толкнул её на кровать, а затем, приставив кухонный нож к шее, потребовал деньги. Всерьёз испугавшись за свою жизнь, 66-летняя потерпевшая отдала налётчику шесть тысяч рублей, а когда он скрылся, сообщила о случившемся в полицию, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В кратчайшие сроки сотрудники отдельной роты ППС задержали подозреваемого на улице. Его причастность к совершённому преступлению подтверждается признательными показаниями и изъятым орудием преступления – кухонным ножом.

В отношении задержанного следователем следственного отдела ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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