В Севастополе задержали наглого вора

Инцидент произошел, когда 66-летняя женщина возвращалась домой из детского сада с внуком. По пути на остановку общественного транспорта к ней сзади подошел незнакомец. Заметив золотую цепочку с крестиком на шее пенсионерки, он дернул за украшение. Однако порванная цепочка запуталась в платье женщины, и та не растерявшись успела сбросить ее в свой пакет.

Парень, увидев это, выхватил пакет из рук пенсионерки и высыпал его содержимое на землю. Обнаружив цепочку с крестиком, он забрал их и скрылся в неизвестном направлении. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.