В Севастополе задержали наглого вора

Инцидент произошел, когда 66-летняя женщина возвращалась домой из детского сада с внуком. По пути на остановку общественного транспорта к ней сзади подошел незнакомец. Заметив золотую цепочку с крестиком на шее пенсионерки, он дернул за украшение. Однако порванная цепочка запуталась в платье женщины, и та не растерявшись успела сбросить ее в свой пакет.
Парень, увидев это, выхватил пакет из рук пенсионерки и высыпал его содержимое на землю. Обнаружив цепочку с крестиком, он забрал их и скрылся в неизвестном направлении. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за наркотики и имущественные преступления. Фигурант рассказал, что похищенную цепочку сбыл в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
В отношении мужчины отделом дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
