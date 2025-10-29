Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Севастополе задержали наглого вора
Новости Республики

В Севастополе задержали наглого вора

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:15 29.10.2025

В Севастополе злоумышленником оказался 26-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

Инцидент произошел, когда 66-летняя женщина возвращалась домой из детского сада с внуком. По пути на остановку общественного транспорта к ней сзади подошел незнакомец. Заметив золотую цепочку с крестиком на шее пенсионерки, он дернул за украшение. Однако порванная цепочка запуталась в платье женщины, и та не растерявшись успела сбросить ее в свой пакет. 

Парень, увидев это, выхватил пакет из рук пенсионерки и высыпал его содержимое на землю. Обнаружив цепочку с крестиком, он забрал их и скрылся в неизвестном направлении. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за наркотики и имущественные преступления. Фигурант рассказал, что похищенную цепочку сбыл в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Узнайте больше:  В Крыму разыскивают мужчину - пропал без вести Андрей Рублёв

В отношении мужчины отделом дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x