В Севастополе задержали наркодельца. «Амфетамин из Москвы» перехватили на трассе «Таврида»

В Севастополе перед судом предстанет курьер, намеревавшийся сбыть на территории города партию «синтетики» в особо крупном размере.

Старшим следователем следственного отдела ОМВД России по Нахимовскому району завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Установлено, что в декабре прошлого года 35-летний севастополец, находясь в Москве, приобрел в теневом сегменте сети «Интернет» психотропное вещество – амфетамин в особо крупном размере, забрал его из тайника, расположенного в Московской области и отправился на поезде в Севастополь, где планировал сбыть приобретенный товар. Довести преступный умысел до конца наркокурьер не смог, поскольку был задержан полицейскими, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Сотрудники УНК УМВД России по г. Севастополю во взаимодействии с автоинспекторами отдельной роты ДПС ГИБДД на участке автодороги «Таврида» остановили такси, на котором передвигался подозреваемый.

В ходе осмотра автомобиля на заднем сидении был обнаружен рюкзак злоумышленника с находящимися в нем полимерным свертком и банкой с порошкообразным веществом, которое в соответствии с заключением эксперта является психотропным веществом – амфетамином, общей массой свыше 200 граммов, что является особо крупным размером.

В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.