В Севастополе задержали наркодельца, заготовившего 3 кг марихуаны для последующего сбыта

13.10.2025

Оперативники уголовного розыска отделения полиции «Инкерман» совместно с коллегами из подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Балаклавскому району города Севастополя пресекли противоправную деятельность 37-летнего ранее судимого жителя города Инкермана, подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии марихуаны.

На приусадебном участке, принадлежащем задержанному, полицейские обнаружили два куста конопли с подведённой к ним системой полива. Кроме этого, в одном из сараев на территории домовладения стражи правопорядка нашли гроубокс, оборудованный вентиляцией, электроподогревом, светодиодными лампами и датчиками температуры для выращивания и сушки растений, а в беседке – различные ёмкости с уже готовой «дурман-травой», электронные весы и упаковочные материалы, а также гриндер для измельчения растений и самодельное устройство для курения наркотиков с наслоениями бурого цвета. Специалисты Экспертно-криминалистического центра УМВД России по г. Севастополю установили, что изъятое – марихуана общей массой около трёх килограммов, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В беседе с оперативниками задержанный рассказал, что кусты конопли выросли на его участке самопроизвольно, а он всего лишь пользовался «дарами природы» – собирал урожай, сушил, изготавливал наркотик и хранил якобы для личного употребления. Однако, по версии правоохранителей, наркотические средства предназначались для дальнейшего сбыта третьим лицам.

Следственным подразделением районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. До избрания меры пресечения фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

