Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе задержали наркодилера с крупной партией мефедрона
актуально в республике
В Севастополе задержали наркодилера с крупной партией мефедрона
Скриншот: УМВД по г. Севастополю

В Севастополе задержали наркодилера с крупной партией мефедрона

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 15:00 27.10.2023

В Севастополе оперативники наркоконтроля задержали подозреваемого, намеревавшегося сбыть крупную партию синтетических наркотиков. Злоумышленником оказался 41-летний безработный ранее судимый местный житель, в доме которого обнаружены крупные партии мефедрона и α-PVP, предназначенные для последующего сбыта на территории города.

Ранее сотрудниками УНК УМВД России по г. Севастополю была получена информация о том, что мужчина может быть причастен к сбыту наркотических средств путем размещения тайников на территории Севастополя, а также может хранить по месту жительства мефедрон и так называемую «соль» в крупном размере.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. При обследовании его места жительства сотрудниками полиции обнаружены три свертка, внутри которых находились полимерные пакеты с наркотическими средствами — мефедроном массой около 12 граммов и α-PVP массой более 31 грамма, а также упаковочный материал и электронные весы, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Установлено, что подозреваемый устроился закладчиком в одном из наркомаркетов в теневом сегменте сети Интернет. Получив крупную партию наркотических средств, по указанию куратора, мужчина должен был оборудовать тайники с запрещенными веществами на территории Севастополя, однако его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Узнайте больше:  Школьники Севастополя подвели итоги трудового лета

Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.

Просмотры: 2 115

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: УМВД России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
УМВД России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.