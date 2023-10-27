В Севастополе задержали наркодилера с крупной партией мефедрона

В Севастополе оперативники наркоконтроля задержали подозреваемого, намеревавшегося сбыть крупную партию синтетических наркотиков. Злоумышленником оказался 41-летний безработный ранее судимый местный житель, в доме которого обнаружены крупные партии мефедрона и α-PVP, предназначенные для последующего сбыта на территории города.

Ранее сотрудниками УНК УМВД России по г. Севастополю была получена информация о том, что мужчина может быть причастен к сбыту наркотических средств путем размещения тайников на территории Севастополя, а также может хранить по месту жительства мефедрон и так называемую «соль» в крупном размере. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. При обследовании его места жительства сотрудниками полиции обнаружены три свертка, внутри которых находились полимерные пакеты с наркотическими средствами — мефедроном массой около 12 граммов и α-PVP массой более 31 грамма, а также упаковочный материал и электронные весы, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Установлено, что подозреваемый устроился закладчиком в одном из наркомаркетов в теневом сегменте сети Интернет. Получив крупную партию наркотических средств, по указанию куратора, мужчина должен был оборудовать тайники с запрещенными веществами на территории Севастополя, однако его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.