В Севастополе задержали нетрезвого сотрудника автомойки: угнал авто клиента и устроил ДТП — за добавкой ездил

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции Севастополя, которые установили состояние опьянения у водителя автомобиля Porsche и выяснили, что последний, являясь сотрудником автомойки, самовольно, без ведома собственника взял транспортное средство, оставленное ему для уборки, и отправился на нем в магазин. При этом злоумышленник сознался, что в процессе уборки употреблял алкоголь и решил съездить за добавкой. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель автомобиля Volkswagen и его 20-летний пассажир, которые были доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Севастополе.

По факту неправомерного завладения автомобилем в отношении угонщика отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Также в отношении виновника ДТП автоинспекторами составлен административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю