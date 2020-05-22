В Севастополе задержали парня, похищавшего деньги из платёжных терминалов

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району в Севастополе задержали 22-летнего жителя Республики Крым, которого обоснованно подозревают в совершении краж на территории города.

Как стало известно, ночью злоумышленник с помощью подручных инструментов повреждал установленные на улице платёжные терминалы и похищал из них денежные средства. Полицейские установили причастность крымчанина к двум кражам на общую сумму 75000 рублей. Задержанный сознался в содеянном и рассказал, что потратил украденные деньги на собственные нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.