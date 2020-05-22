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В Севастополе задержали парня, похищавшего деньги из платёжных терминалов

В Севастополе задержали парня, похищавшего деньги из платёжных терминалов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:14 22.05.2020

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району в Севастополе задержали 22-летнего жителя Республики Крым, которого обоснованно подозревают в совершении краж на территории города.

Как стало известно, ночью злоумышленник с помощью подручных инструментов повреждал установленные на улице платёжные терминалы и похищал из них денежные средства. Полицейские установили причастность крымчанина к двум кражам на общую сумму 75000 рублей. Задержанный сознался в содеянном и рассказал, что потратил украденные деньги на собственные нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В Севастополе задержали парня, похищавшего деньги из платёжных терминалов

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