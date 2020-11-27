В Севастополе задержали «парочку»: наркодилера и его покупателя

Участие в незаконной наркоторговле закончилось уголовной ответственностью сразу для двух жителей Севастополя. Сотрудниками по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинскому району города были задержаны 21-летний местный наркодилер и его 23-летний покупатель.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что наркосбытчик приобретал синтетические наркотики с помощью сети Интернет через нелегальные торговые площадки, затем самостоятельно фасовал и сбывал наркозависимым жителям города, делая закладки и продавая запрещённые вещества из рук в руки. Так, на момент задержания сотрудники полиции обнаружили и изъяли у злоумышленника 20 полиэтиленовых пакетиков с белым порошком – дозами, готовыми к реализации. Как оказалось, молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за различные имущественные преступления, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Кроме того, полицейские задержали покупателя, которому 21-летний наркоторговец продал полимерный свёрток с аналогичным порошком. В результате проведённой криминалистической экспертизы установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком – метилэфедроном.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 228 и 228.1 УК РФ. Следственные действия, направленные на установление обстоятельств и дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, продолжаются.