В Севастополе задержали пассажиров такси — употребляли и хранили наркотики

В Севастополе автоинспекторы, неся службу по установленному маршруту патрулирования, на улице Горпищенко остановили автомобиль такси для проверки документов.

Неадекватное поведение пассажиров насторожило инспекторов ДПС. Они попросили мужчин выйти из транспортного средства, один из пассажиров сделал попытку незаметно оставить в салоне неизвестный предмет. Проводя досмотр, полицейские обнаружили на заднем сиденье автомобиля полиэтиленовый пакет с содержимым белого цвета. Изъятое вещество было направлено на исследование в ЭКЦ УМВД России по городу Севастополю. Эксперты установили, что данное вещество является наркотическим средством. Пассажиры такси доставлены в территориальный отдел полиции, — рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по городу Севастополю.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.