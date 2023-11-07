В Севастополе задержали подозреваемого, намеревавшегося сбыть крупную партию мефедрона

Установлено, что подозреваемый работал курьером в одном из наркомаркетов в теневом сегменте сети «Интернет». В его обязанности входило получение крупных партий наркотических средств на территории других субъектов Российской Федерации и дальнейшая их доставка в Крым и Севастополь. Во время очередной криминальной командировки, получив запрещенный товар, по указанию куратора, мужчина должен был доставить его в Севастополь для дальнейшей передачи мелкооптовым закладчикам. Осуществить свои планы наркосбытчику не удалось, поскольку его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит до двадцати лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю