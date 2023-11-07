Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Севастополе задержали подозреваемого, намеревавшегося сбыть крупную партию мефедрона
актуально в республике
В Севастополе задержали подозреваемого, намеревавшегося сбыть крупную партию мефедрона

В Севастополе задержали подозреваемого, намеревавшегося сбыть крупную партию мефедрона

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:53 07.11.2023

Злоумышленником оказался 41-летний ранее судимый за незаконные операции с наркотиками местный житель, у которого изъята крупная партия синтетического наркотика — мефедрона, предназначенная для последующего сбыта на территории Крымского полуострова.

Ранее сотрудниками УНК УМВД России по г. Севастополю была получена информация о том, что мужчина может быть причастен к сбыту наркотических средств, а также может хранить по месту жительства большое количество запрещённых веществ. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. При обследовании его места жительства сотрудниками полиции обнаружены три полимерных пакета, внутри которых находилось порошкообразное вещество бежевого цвета. В соответствии с заключением эксперта изъятый порошок является наркотическим средством мефедроном массой около 275 граммов, что является крупным размером, — отмечают в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю. 

Установлено, что подозреваемый работал курьером в одном из наркомаркетов в теневом сегменте сети «Интернет». В его обязанности входило получение крупных партий наркотических средств на территории других субъектов Российской Федерации и дальнейшая их доставка в Крым и Севастополь. Во время очередной криминальной командировки, получив запрещенный товар, по указанию куратора, мужчина должен был доставить его в Севастополь для дальнейшей передачи мелкооптовым закладчикам. Осуществить свои планы наркосбытчику не удалось, поскольку его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Узнайте больше:  Севастополец попытался продать детскую коляску через сеть Интернет - не продал, но денег лишился

Следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит до двадцати лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: УМВД России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
УМВД России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.