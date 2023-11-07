В Севастополе задержали подозреваемого, намеревавшегося сбыть крупную партию мефедрона

Злоумышленником оказался 41-летний ранее судимый за незаконные операции с наркотиками местный житель, у которого изъята крупная партия синтетического наркотика — мефедрона, предназначенная для последующего сбыта на территории Крымского полуострова.
Ранее сотрудниками УНК УМВД России по г. Севастополю была получена информация о том, что мужчина может быть причастен к сбыту наркотических средств, а также может хранить по месту жительства большое количество запрещённых веществ. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. При обследовании его места жительства сотрудниками полиции обнаружены три полимерных пакета, внутри которых находилось порошкообразное вещество бежевого цвета. В соответствии с заключением эксперта изъятый порошок является наркотическим средством мефедроном массой около 275 граммов, что является крупным размером, — отмечают в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.
Установлено, что подозреваемый работал курьером в одном из наркомаркетов в теневом сегменте сети «Интернет». В его обязанности входило получение крупных партий наркотических средств на территории других субъектов Российской Федерации и дальнейшая их доставка в Крым и Севастополь. Во время очередной криминальной командировки, получив запрещенный товар, по указанию куратора, мужчина должен был доставить его в Севастополь для дальнейшей передачи мелкооптовым закладчикам. Осуществить свои планы наркосбытчику не удалось, поскольку его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.
Следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит до двадцати лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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