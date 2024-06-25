В Севастополе задержали подозреваемого в избиении мужчины

В результате проведённых мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, который признался в содеянном.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ему грозит до восьми лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю