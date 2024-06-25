В Севастополе задержали подозреваемого в избиении мужчины

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району поступило сообщение из городской больницы о том, что в приёмное отделение поступил 44-летний местный житель с травмами головы.
Полицейские установили, что в ночное время суток потерпевший находился в одном из увеселительных заведений города в компании приятелей. После выхода на улицу он обратил внимание на незнакомую девушку и решил оказать ей знаки внимания. Это не понравилось другому посетителю бара и между мужчинами завязалась словесная перепалка, в ходе которой незнакомец нанес оппоненту удар кулаком в лицо. Из-за полученного удара мужчина не устоял на ногах и упал, ударившись головой о бордюр. Случайные прохожие, ставшие свидетелями инцидента, вызвали на место происшествия скорую медицинскую помощь, — озвучили детали инцидента в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В результате проведённых мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, который признался в содеянном.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ему грозит до восьми лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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