Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Севастополе задержали подозреваемого в избиении мужчины
актуально в республике
В Севастополе задержали подозреваемого в избиении мужчины
Фото: МВД по РК

В Севастополе задержали подозреваемого в избиении мужчины

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:38 25.06.2024

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району поступило сообщение из городской больницы о том, что в приёмное отделение поступил 44-летний местный житель с травмами головы.

Полицейские установили, что в ночное время суток потерпевший находился в одном из увеселительных заведений города в компании приятелей. После выхода на улицу он обратил внимание на незнакомую девушку и решил оказать ей знаки внимания. Это не понравилось другому посетителю бара и между мужчинами завязалась словесная перепалка, в ходе которой незнакомец нанес оппоненту удар кулаком в лицо. Из-за полученного удара мужчина не устоял на ногах и упал, ударившись головой о бордюр.   Случайные прохожие, ставшие свидетелями инцидента, вызвали на место происшествия скорую медицинскую помощь, — озвучили детали инцидента в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В результате проведённых мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, который признался в содеянном.

Узнайте больше:  В Крыму пропала Татьяна Дурноглазова. Женщину ищут с 15 июня

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ему грозит до восьми лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: УМВД России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
УМВД России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.