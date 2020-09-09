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В Севастополе задержали подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты
Иллюстрация: ВК

В Севастополе задержали подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:07 09.09.2020

В Севастополе, в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился 57-летний местный житель. Мужчина рассказал, что обнаружил пропажу 50 тысяч рублей со своей банковской карты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 33-летний знакомый пострадавшего.

Во время совместного распития алкогольных напитков потерпевший попросил знакомого снять с банковской карты две тысячи рублей, сообщив пароль. Мужчина не только снял указанную сумму, но обналичил еще 50 000 рублей, который оставил себе. Вернувшись, отдал две тысячи рублей и карту знакомому, после чего ушел. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража», — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Отметим, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В Севастополе задержали подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты

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