В Севастополе задержали подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты

В Севастополе, в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился 57-летний местный житель. Мужчина рассказал, что обнаружил пропажу 50 тысяч рублей со своей банковской карты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 33-летний знакомый пострадавшего.

Во время совместного распития алкогольных напитков потерпевший попросил знакомого снять с банковской карты две тысячи рублей, сообщив пароль. Мужчина не только снял указанную сумму, но обналичил еще 50 000 рублей, который оставил себе. Вернувшись, отдал две тысячи рублей и карту знакомому, после чего ушел. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража», — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Отметим, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.