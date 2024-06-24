В Севастополе задержали подозреваемого в краже из комиссионки

Установлено, что молодой человек потратил на развлечения и алкоголь все свои сбережения, однако очень хотел продолжить веселье. С этой целью он решил проникнуть в комиссионный магазин, чтобы чем-нибудь поживиться. Подойдя к металлопластиковой входной двери, злоумышленник силой открыл встроенное в ней окно, после чего открыл дверь и проник внутрь помещения. Осмотревшись, он выбрал для себя игровую приставку и ноутбук, похитил их с витрины и скрылся в неизвестном направлении. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району установили личность и задержали подозреваемого. Сбыть украденную технику он не успел, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.