В Севастополе задержали подозреваемого в краже шести телефонов у работников парка

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель, который заметил оставленные без присмотра телефоны и решил воспользоваться беспечностью их владельцев. Он признался в содеянном и рассказал, что успел сбыть два похищенных смартфона. Противоправную деятельность злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в кассовом помещении, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п.п. «б» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе