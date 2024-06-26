В Севастополе задержали подозреваемого в краже шести телефонов у работников парка

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель, который заметил оставленные без присмотра телефоны и решил воспользоваться беспечностью их владельцев. Он признался в содеянном и рассказал, что успел сбыть два похищенных смартфона. Противоправную деятельность злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в кассовом помещении, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.