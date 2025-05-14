В Севастополе задержали подозреваемого в краже страйкбольного оружия из тира

Спонтанное желание пострелять обернулось для севастопольца уголовной ответственностью.
Установлено, что в ночное время суток 27-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо тира и решил пострелять. Используя обломок бордюрного камня, он сбил навесной замок, разорвал тент и проник внутрь помещения. На месте мужчина, передумав стрелять, открепил четыре единицы страйкбольного оружия и скрылся с похищенным на общую сумму 100 тысяч рублей. Случайные прохожие, услышавшие звуки взлома, незамедлительно сообщили в полицию. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого. Он сознался в содеянном и рассказал, что два страйкбольных оружия уже сбыл неизвестному. Полицейские изъяли оставшееся оружие, которое вернут законному владельцу, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В отношении фигуранта следственным отделом возбуждено уголовное дело по п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе