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В Севастополе задержали подозреваемого в краже страйкбольного оружия из тира
источник иллюстрации: pikist.com

В Севастополе задержали подозреваемого в краже страйкбольного оружия из тира

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:01 14.05.2025

Спонтанное желание пострелять обернулось для севастопольца уголовной ответственностью.

Установлено, что в ночное время суток 27-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо тира и решил пострелять. Используя обломок бордюрного камня, он сбил навесной замок, разорвал тент и проник внутрь помещения. На месте мужчина, передумав стрелять, открепил четыре единицы страйкбольного оружия и скрылся с похищенным на общую сумму 100 тысяч рублей. Случайные прохожие, услышавшие звуки взлома, незамедлительно сообщили в полицию. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого. Он сознался в содеянном и рассказал, что два страйкбольных оружия уже сбыл неизвестному. Полицейские изъяли оставшееся оружие, которое вернут законному владельцу, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В отношении фигуранта следственным отделом возбуждено уголовное дело по п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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