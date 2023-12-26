В Севастополе задержали подозреваемого в незаконном хранении марихуаны в крупном размере

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Нахимовскому району задержан местный житель, в квартире которого обнаружена марихуана и семь кустов конопли.
Ранее оперативниками была получена информация о том, что 44-летний мужчина хранит у себя дома запрещённые вещества. В ходе проверки установлено, что в своей квартире злоумышленник создал все условия для выращивания наркосодержащих растений: установил два тепличных бокса с необходимым световым оборудованием и вентиляцией. Наркоаграрий высаживал семена в подготовленные горшки с землей, после чего осуществлял за ними тщательный уход. Со слов подозреваемого, собранные части растений он в дальнейшем высушивал и заваривал в качестве чая для обезболивающего эффекта, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В результате проведённого обыска по месту жительства злоумышленника изъято оборудование для выращивания наркосодержащих растений, семь кустов конопли, части растений и семена, а также марихуана массой более 100 грамм, что является крупным размером.
За незаконные операции с запрещёнными веществами в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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