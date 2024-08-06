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В Севастополе задержали подозреваемого в похищении чужого имущества

В Севастополе задержали подозреваемого в похищении чужого имущества

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:51 06.08.2024

Установлено, что в вечернее время 30-летний местный житель припарковал свой автомобиль около дома, но забыл до конца закрыть окно задней дверцы. Этим воспользовался 43-летний прохожий, который, заметил приоткрытое окно и сумку, находящуюся внутри. Когда злоумышленник попытался открыть дверцу автомобиля, сработала сигнализация, однако свой умысел он довел до конца – схватил сумку с денежными средствами и бросился бежать, не смотря на крики соседей, заметивших грабителя. Владелец машины также выбежал на улицу и погнался за ним, однако настигнуть злоумышленника не удалось. Общая сумма ущерба составила четыре тысячи рублей.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска ОП №1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району удалось установить личность и задержать подозреваемого, который в полном объеме признал вину и добровольно вернул похищенное имущество.

В отношении задержанного отделом дознания возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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