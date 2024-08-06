В Севастополе задержали подозреваемого в похищении чужого имущества

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска ОП №1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району удалось установить личность и задержать подозреваемого, который в полном объеме признал вину и добровольно вернул похищенное имущество.

В отношении задержанного отделом дознания возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю