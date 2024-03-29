В Севастополе задержали подозреваемого в покушении на сбыт марихуаны в крупном размере

В Севастополе задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств растительного происхождения в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее оперативникам поступила информация о том, что мужчина может быть причастен к наркосбыту путём размещения тайников на территории города.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с отдельной специализированной ротой ГИБДД при силовой поддержке спецподразделения СОБР Росгвардии был остановлен автомобиль, пассажиром которого оказался 35-летний местный житель. В ходе личного досмотра его вещей сотрудники полиции обнаружили и изъяли три полимерных свёртка с веществом растительного происхождения. Согласно заключению эксперта изъятое является наркотическим средством – «марихуана», массой более 750 граммов, что является крупным размером, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

При осмотре мобильного телефона задержанного полицейские выяснили, что злоумышленник устроился закладчиком в один из наркомаркетов в теневом сегменте сети «Интернет». Он рассказал, что получил для реализации крупную партию наркотиков и по указанию куратора, должен был оборудовать тайниковые закладки на территории Севастополя.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит до двадцати лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.