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В Севастополе  задержали подозреваемого в покушении на сбыт марихуаны в крупном размере

В Севастополе  задержали подозреваемого в покушении на сбыт марихуаны в крупном размере

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:51 29.03.2024

В Севастополе  задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств растительного происхождения в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее оперативникам поступила информация о том, что мужчина может быть причастен к наркосбыту путём размещения тайников на территории города.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с отдельной специализированной ротой ГИБДД при силовой поддержке спецподразделения СОБР Росгвардии был остановлен автомобиль, пассажиром которого оказался 35-летний местный житель. В ходе личного досмотра его вещей сотрудники полиции обнаружили и изъяли три полимерных свёртка с веществом растительного происхождения. Согласно заключению эксперта изъятое является наркотическим средством – «марихуана», массой более 750 граммов, что является крупным размером, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

При осмотре мобильного телефона задержанного полицейские выяснили, что злоумышленник устроился закладчиком в один из наркомаркетов в теневом сегменте сети «Интернет». Он рассказал, что получил для реализации крупную партию наркотиков и по указанию куратора, должен был оборудовать тайниковые закладки на территории Севастополя.

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит до двадцати лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.

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УМВД России в Севастополе
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