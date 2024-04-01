В Севастополе задержали подозреваемых в разбойном нападении на табачный магазин

Злоумышленниками, задержанными в Севастополе по подозрению в разбойном нападении на табачный магазин, оказались ранее судимые за имущественные преступления 28-летний житель г. Ухта и 21-летний житель г. Вологда, которые приехали в Крым… «с целью заработка».

Установлено, что в вечернее время молодые люди прогуливались по городу и распивали спиртные напитки, а когда деньги на алкоголь закончились старший из них предложил совершить хищение наличных из кассы ближайшего магазина, на что его товарищ дал согласие. Для большего устрашения соучастники решили угрожать продавцу ножом, который младший из злоумышленников носил всегда при себе. Скрыв лицо, подозреваемые зашли в ближайший табачный магазин и под угрозой расправы потребовали от находившейся там девушки-продавца отдать им наличные средства из кассы. В подтверждение серьёзности своих намерений 21-летний налётчик приставил к шее девушки нож, а его 28-летний напарник забрал выручку в общей сумме более 10 тысяч рублей. Испугавшись за свою жизнь, продавец не могла воспрепятствовать преступникам. С похищенными деньгами подозреваемые скрылись и почти сразу же потратили их на покупку алкоголя, — рассказали подробности в УМВД по г. Севастополю.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемых. В отношении их следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.