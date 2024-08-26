В Севастополе задержали подозреваемых в серии краж. Один из них — подросток

В ОМВД России по Гагаринскому району поступило три заявления от владельцев торговых объектов о кражах, совершенных в ночное время суток.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 19 и 14 лет. Предварительно установлено, что в ночное время суток на набережных пляжа «Омега» и парка Победы злоумышленники в двух случаях проникали в торговые помещения путем повреждения защитных роллетов и в одном – срывом навесного металлического замка. Преступной добычей злоумышленников стали денежные средства в размере 25 тысяч рублей, кальян и бижутерия. Украшения фигуранты распродали по 100 рублей, денежные средства потратили, а кальян старший из пособников намеревался оставить для личного пользования. Фигуранты сознались в содеянном и рассказали, что преступную схему придумал младший из злоумышленников и при совершении преступлений стоял в стороне, наблюдая, чтобы они остались незамеченными, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В настоящее время сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причастности задержанных к аналогичным фактам противоправной деятельности.

По данному факту следователем территориального подразделения полиции возбуждены уголовные дела по п. «б» п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю