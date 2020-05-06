В Севастополе задержали подозреваемых в серии краж

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району в Севастополе в ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали троих мужчин, в возрасте 19-22 лет, подозреваемых в серии краж из торговых павильонов.

На счету злоумышленников 17 фактов краж, совершенных в Гагаринском районе города. Сумма ущерба, причиненная пострадавшим, устанавливается. Как выяснилось, в ночное время мужчины путём взлома входной двери проникали в магазины и похищали оттуда продукты питания, алкоголь и денежные средства, после чего скрывались с мест происшествий. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемых к аналогичным фактам краж, совершенных в других районах города. Оперуполномоченные уголовного розыска частично изъяли у злоумышленников похищенное, — озвучивают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.