В Севастополе задержали «предпринимателей», от рук которых пострадали 10 граждан. Потеряли почти 1 млн рублей

В полицию Севастополя стали обращаться местные жители с заявлениями о том, что они пострадали от действий недобросовестного предпринимателя, который не выполнял условия заключённых ранее договоров на оказание услуг по ремонту квартир.

Стражи правопорядка установили, что к обману граждан причастна группа аферистов, состоящая из четырёх человек – троих мужчин и женщины. С целью придания законности своей деятельности один из злоумышленников зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, от лица которого с клиентами заключались контракты. В них прописывались условия и перечень строительных и монтажных работ. Кроме того, полицейские выяснили: 29-летняя участница группы помогала искать потенциальных клиентов, которых проще обмануть. Как оказалось, ранее она работала менеджером по продаже пластиковых окон и ПВХ-конструкций и владела клиентской базой с прошлого места работы. Как правило, потерпевшими от рук злоумышленников становились пожилые жители Севастополя. После заключения контрактов они вносили предоплату, которую злоумышленники брали якобы для закупки строительных и других материалов. На самом деле, получив деньги, аферисты скрывались, не выполняя взятые на себя обязательства, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

По предварительным данным, от противоправной деятельности мошенников пострадали 10 человек, а сумма причинённого ущерба составляет не менее 1 миллиона рублей.

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю при силовой поддержке регионального подразделения СОБР Росгвардии задержали всех подозреваемых по местам жительства. Известно, что трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за кражи.

Следователем возбуждены уголовные дела о мошенничествах. В жилищах фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты договоры на выполнение работ, печати индивидуального предпринимателя, компьютерная техника, электронные носители памяти, банковские карты, рукописные записи и другие предметы, имеющие доказательное значение.

Троим участникам группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, одному – домашний арест. Расследование продолжается.