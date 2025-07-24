В Севастополе задержали предпринимателя, подозреваемого в оправдании терроризма

Как выяснилось, задержанный является индивидуальным предпринимателем, однако его бизнес переживает не лучшие времена. Когда компания не приносит доход, мужчина торгует плодоовощной продукцией на местном рынке, а в свободное время, судя по всему, находит иное занятие – публично оправдывает террористические действия.

Оперативники обнаружили, что предприниматель создал несколько аккаунтов под разными псевдонимами, с помощью которых призывал к убийству Президента Российской Федерации, публично одобрял ракетные удары по Крымскому мосту и оправдывал атаки беспилотников по инфраструктурным объектам Москвы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра «Э» совместно с коллегами из Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии СОБР «Сокол» задержали мужчину.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю