В Севастополе задержали приезжего, который похитил имущество своего работодателя

Установлено, что мужчина устроился столяром в фирму к 35-летнему местному жителю. Поскольку иногороднему работнику необходимо было искать жилье, его работодатель предложил некоторое время пожить в техническом помещении ангара, в котором осуществлялась трудовая деятельность. Помимо техники, необходимой для столярных работ, в ангаре также хранились личные вещи предпринимателя, среди которых спортивный велосипед стоимостью 40 тысяч рублей. Выждав момент, когда хозяин имущества будет отсутствовать на рабочем месте, злоумышленник похитил велосипед и продал его на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений о товарах, а вырученные денежные средства потратил на продукты питания и алкоголь. Когда предприниматель обнаружил отсутствие своего имущества, он обратился за помощью в полицию, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.