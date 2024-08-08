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В Севастополе задержали приезжего, который похитил имущество своего работодателя

В Севастополе задержали приезжего, который похитил имущество своего работодателя

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:06 08.08.2024

Злоумышленником оказался 31-летний житель Челябинска, который приехал в Севастополь с целью заработка, однако стал фигурантом уголовного дела.

Установлено, что мужчина устроился столяром в фирму к 35-летнему местному жителю. Поскольку иногороднему работнику необходимо было искать жилье, его работодатель предложил некоторое время пожить в техническом помещении ангара, в котором осуществлялась трудовая деятельность. Помимо техники, необходимой для столярных работ, в ангаре также хранились личные вещи предпринимателя, среди которых спортивный велосипед стоимостью 40 тысяч рублей. Выждав момент, когда хозяин имущества будет отсутствовать на рабочем месте, злоумышленник похитил велосипед и продал его на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений о товарах, а вырученные денежные средства потратил на продукты питания и алкоголь. Когда предприниматель обнаружил отсутствие своего имущества, он обратился за помощью в полицию, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району установили, что хищение совершил наемный работник, и задержали его. В отношении фигуранта следственным отделом возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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